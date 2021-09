Auto usate per neopatentati: come scegliere il modello adatto

Quando si diventa maggiorenni, in genere, la prima cosa che si fa è iscriversi alla scuola guida per ottenere la tanto ambita patente di guida. Ovviamente il sogno di qualsiasi neopatentato è quello di avere a disposizione una macchina tutta per sé per andare dove si vuole. Tuttavia, i genitori sono quasi sempre restii ad acquistare una macchina nuova, preoccupati dalla poca esperienza di guida. In tale circostanza potrebbe essere utile optare su dell’ottimo usato. In questo modo sarà possibile fare esperienza di guida senza avere troppe preoccupazioni. Graffiare una macchina di seconda mano è cosa completamente diversa dal rovinare una macchina nuova.

Dove acquistare la macchina usata senza correre rischi

Una volta deciso di acquistare una macchina usata sorge spontanea la domanda: dove? In genere è possibile scegliere tra due opzioni, acquistare la macchina direttamente nelle mani di un privato, oppure, presso dei professionisti, come concessionarie specializzate nella vendita di veicoli di seconda mano o rivenditori diretti di auto online. La seconda opzione ha sicuramente il pregio di essere la migliore. Questa, infatti, offre ai clienti molteplici garanzie ed ampia possibilità di scelta. Inoltre, ormai è piuttosto semplice trovarne una, in giro per l’Italia ci sono concessionarie specializzate nella vendita di Auto usate Campania o in ogni altra regione della penisola. Per quanto riguarda i rivenditori diretti online, offrono la possibilità di valutare le auto disponibili direttamente da casa e farsi recapitare il veicolo presso uno dei numerosi punti di ritiro.

Diversamente, l’acquisto nelle mani di un privato, se da un lato ha il pregio di essere più vantaggiosa dal punto di vista prettamente economico, è sicuramente la scelta più rischiosa. Nessuno, in questo caso, può garantire lo stato effettivo del veicolo, in molti decidono di portare con sé il proprio meccanico di fiducia, ma anche questa opzione potrebbe non bastare. Anche il meccanico più esperto, infatti, potrebbe non notare piccoli difetti o imperfezioni, sia nella meccanica che nella carrozzeria.

Quale macchina acquistare

Un altro quesito particolarmente importante è quello del modello da acquistare. Ovviamente non esiste una soluzione “giusta” per tutti, occorre prendere in considerazione diversi fattori come il budget a disposizione, le capacità di guida del neopatentato, il tipo di alimentazione del veicolo, ecc. In genere, visto che si tratta di persone giovani e che molto spesso continuano a studiare, è consigliabile optare per un veicolo che non impone costi eccessivi di gestione, ad esempio, una macchina a metano di piccole dimensioni. Occorre prendere in considerazione anche il luogo in cui si risiede, ad esempio, se si ha intenzione di utilizzare il veicolo in una città caotica come ad esempio Napoli, Milano o Roma è consigliabile optare per una macchina di ridotte dimensioni (ad esempio una smart oppure una Fiat 500) in modo da potersi muovere in modo agile e trovare con maggiore semplicità un parcheggio.

Come trovare le auto usate

Internet permette sicuramente di semplificare la ricerca dei veicoli usati, se un tempo era necessario andare di persona presso le concessionarie per vedere i veicoli in vendita, oggi è possibile farlo direttamente da casa. Tutto ciò che occorre fare è visitare il sito e valutare i prodotti offerti.

