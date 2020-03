Autocertificazioni per spostarsi da casa. Se non si ha il modulo con se cosa accade? Ecco le risposte

Anche per andare a fare la spesa è necessario avere il permesso? Sì, sempre. Il rifornimento di generi alimentari o indispensabili rientra nelle necessità per le quali è consentito spostarsi. Bisogna dunque barrare la casella «situazione di necessità» contenuta tra le quattro opzioni previste dal modulo di autocertificazione ed esibirlo insieme ad un documento nel caso si venga fermati. La raccomandazione è quella di recarsi in un punto vendita vicino alla propria abitazione e all’interno rispettare sempre la distanza di sicurezza.

E se non si ha il modulo? Lo forniscono le forze dell’ordine e bisognerà compilarlo in loro presenza.

Permesso anche per andare in farmacia? Autocertificazione sempre in tasca in qualsiasi caso. L’acquisto di farmaci ovviamente rientra tra le necessità e l’approvvigionamento sarà sempre garantito.

È consentito andare all’edicola a comprare il giornale? Sì, il decreto firmato ieri dal premier consente alle edicole di rimanere aperte perchè in una situazione d’emergenza com’è quella che stiamo vivendo, l’informazione è una necessità. Per cui recarsi all’edicola per acquistare un giornale rientra nei casi in cui la presenza in strada si può giustificare barrando la casella «situazioni di necessità» nell’autocertificazione.

Non così invece andare a comprare una playstation per intrattenere i figli a casa come è successo ieri in provincia di Pordenone dove un papà è stato sanzionato. Adesso con la chiusura di tutti gli altri esercizi commerciali, sarà possibile solo acquistare beni legati ad esigenze primarie.

E per andare al lavoro di cosa ho bisogno? Anche in questo caso del modulo di autocertificazione barrando la casella «comprovate esigenze lavorative» e specificando per quale azienda si presta l’opera. È consentito lo spostamento da casa alla sede di lavoro e viceversa senza deviazioni non necessarie. Le forze dell’ordine controllano a posteriori la veridicità della dichiarazione e se il lavoratore ha o no la possibilità di smart working.

Ma serve il permesso anche per andare a correre al parco? Il decreto consente le attività motorie all’aperto in parchi e giardini mantenendo il metro di distanza. L’applicazione di questa norma però non è chiara. Ieri sono stati sanzionati diversi ciclisti bloccati in strada in bicicletta. Autocertificazione necessaria in qualsiasi caso, anche se ci si muove a piedi Stop allo shopping e a tutto ciò che non è strettamente necessario.