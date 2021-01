AUTOSTRADA A1 BLOCCATA DAI RISTORATORI.

Continuano le proteste da parte dei ristoratori Campani, che continuano a “ribellarsi” alle restrizioni imposte dal governo per il covid.

Il tratto autostradale Napoli – Caserta, in direzione Capua, è stato così occupato dagli imprenditori della ristorazione che puntano il dito soprattutto sulle ultime scelte del Governo di ridurre gli orari di apertura e di imporre altre limitazioni alla categoria.

Tutti i partecipanti chiedono infatti, come tanti altri lavoratori nelle stesse condizioni, solo di poter lavorare , con tutto il rispetto delle norme anti-covid ed in assoluta sicurezza, ma di non essere costretti ad orari ristetti o giorni di chiusura forzati, che a breve porteranno alla morte definitiva di tante attività, il che si traduce in situazioni di difficoltà per imprenditori e dipendenti e le relative famiglie.

adsense – Responsive – Post Articolo