AVELLA. Fellini 100. Le musiche del cinema di Federico Fellini suonate all’interno dell’anfiteatro dall’orchestra fisarmonica di Salerno e da Gerardo Di Lella

In occasione del centennale della nascita di Federico Fellini, l’Associazione Musicale Diaphonia è lieta di proporre un concerto in omaggio ad una leggenda del nostro cinema, uno dei massimi registi, sceneggiatori, fumettisti e scrittori italiani e vincitore di ben cinque premi Oscar.

Il legame tra cinema e musica è tra i più potenti in assoluto. Basta ascoltare poche note dalla colonna sonora di un film per rivederlo davanti ai nostri occhi, ricordandone ogni sequenza. Il legame tra Federico Fellini e Nino Rota fu un legame quasi mistico, che diede origine a veri e propri capolavori, sull’onda di una collaborazione spesso segnata dalla casualità. Qualche nome? La Dolce Vita, 8½, Amarcord e molti altri gioielli principalmente firmati da Nino Rota, ma non solo. A far rivivere quella atmosfera dei capolavori di Fellini ci penseranno giovedì 3 settembre 2020 alle 20,30 nella bella atmosfera che offre l’anfiteatro avellano sarà l’orchestra Fisarmonica Giuseppe Verdi di Salerno e Gerardo di Lella. L’evento è voluto e promosso dalla Regione Campania con la Scabec nell’ambito di Campania by Night, in collaborazione con il Comune di Avella e il teatro Giuseppe Verdi di Salerno.

L’evento è gratuito ma necessita di prenotazione sul seguente indirizzo:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fellini-100-le-musiche-del-cinema-di-federico-fellini-118612742907?fbclid=IwAR0r7Dz1pIoU-n6_ZSIfMyjdTEjyidpftWWHl0vH39bKOq46u_IeN9taNXQ

N.B. All’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37.5° —

Indossa la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del tuo posto e quando ti allontani, incluso il momento del deflusso.

— I posti a sedere prevedono un distanziamento minimo tra uno spettatore e l’altro di almeno 1 metro, frontalmente e lateralmente.

