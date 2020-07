AVELLA. A fuoco nella notte una cantina nel quartiere di Santa Candida. Era diventata una discarica

di Ilenia Conte

Nonostante nei giorni scorsi era stata segnalato alle autorità locali, dai alcuni residenti del quartiere Santa Candida ad Avella, di un vera e propria discarica abusiva all’interno di una cantina di un palazzo disabitato del centro storico e del rischio in caso di incendio, ieri è avvenuto quello che i residenti avevano previsto: l’incendio. Nel primo pomeriggio i primi segnali con fumo che fuoriusciva da una delle finestre e la chiamata ai Vigili del Fuoco che intorno alle sei avevano provveduto allo spegnimento. Ma nella serata ecco di nuovo le fiamme. Alle 22,30 il fuoco è ricomparso con fiamme altissime e quartiere con aria irrespirabile da fumo acre e tossico. Grazie alla collaborazione dei giovani del quartiere, i proprietari dell’edificio hanno potuto domare il fuoco grazie all’aiuto della popolazione, fino a quando sono poi ritornati i Vigili del Fuoco che questa volta hanno completato lo spegnimento terminando le operazioni fino alle 1,30 di notte. Ai proprietari della cantina non è rimasto altro che ringraziare i volontari per aver evitato il peggio.

