AVELLA. A fuoco veicolo dopo la mezzanotte. Ecco tutti gli interventi dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino Durante la notte di Capodanno, sono stati impegnati in 14 interventi di soccorso. Il primo intervento del nuovo anno, si è verificato subito dopo la mezzanotte, in via Vincenzo Pennetti ad Avellino, per un principio d’incendio subito spento. Poi a seguire, alle ore 00’23, una squadra della sede centrale è intervenuta in via Serafino Pionati, per un incendio che ha riguardato la parte esterna di un’abitazione, anche in questo caso il pronto intervento ha permesso di evitare il peggio. Intorno alle 01’30, un incendio di un cassonetto al Corso Vittorio Emanuele è stato spento tempestivamente. Mentre subito dopo le ore tre, si è intervenuti ad Avella in piazza San Giovanni, per un incendio che ha interessato un’autovettura. Il veicolo avvolto dalle fiamme è stato spento e messo in sicurezza. La squadra del distaccamento di Lioni, alle ore 06’45 è intervenuta sulla SS 7 BIS, Ofantina, nel territorio del comune di Conza Della Campania per un incidente stradale che ha visto coinvolto un furgone. Il ragazzo alla guida è stato soccorso e affidato ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto in ospedale per le cure del caso.

