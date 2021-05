AVELLA. AAA.Cercasi candidato a sindaco per composizione lista elettorale.

Potrebbe essere questo lo slogan in vista delle prossime elezioni comunali autunnali, mentre la maggioranza uscente è già pronta con una lista che sarà capeggiata da Biancardi, Domenico, sindaco uscente, in caso in cui passi la proposta dei tre mandati, Vincenzo, il fratello già sindaco, invece in caso che tutto rimanga così. Dall’altra parte c’è qualcuno che cerca di creare qualcosa in contrapposizione alla maggioranza biancardiana ma fino ad ora senza successo. Chiara Cacace, candidata alle scorse elezioni in contrapposizione al sindaco uscente, è l’unica che ha dato la sua disponibilità, anche se fino ad ora, alcuni ex amministratori, in procinto di riproporsi, hanno cercato di trovare un’altra figura che possa mettere tutti d’accordo. Fino ad ora, però, tutti papabili hanno fatto un passo indietro sapendo che l’obiettivo è difficile da raggiungere tenuto conto del vasto consenso del sindaco uscente. Vedremo con l’arrivo dell’estate cosa accadrà, se ci saranno novità.

