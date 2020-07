AVELLA. Alessandro Conte si esibisce in terrazza, sotto le stelle.

Ancora protagonista Alessandro Conte che ieri si è esibito ad Avella per una cerimonia privata in terrazza, sotto le stelle. Il cantante avellano ha cantato per più di un’ora proponendo il suo repertorio ed ha attirato l’attenzione non solo degli invitati della cerimonia per cui era stato invitato ma anche di tutto il vicinato che ha ascoltato con molta piacere le melodie del beniamino locale. Tanto divertimento e apprezzamento per una serata d’estate davvero speciale per molte famiglie avellane.

adsense – Responsive – Post Articolo