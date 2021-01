Avella – Alla San Vincenzo Pallotti Open Day personalizzato

L’ istituto cattolico “San Vincenzo Pallotti” ha come parole d’ ordine “continuità e innovazione”, con la presenza in loco delle suore.

Le caratteristiche della scuola sono: insegnamento cattolico, didattica ministeriale, apertura con orari lunghi, dalle 7.30 alle 18 nei giorni feriali e apertura il sabato mattina, corsi sportivi, musicali, informatici e tanto altro, tutto nel rispetto della normativa anti Covid19.

I dirigenti ci hanno rilasciato una breve dichiarazione :”La prima volta che abbiamo visitato questa scuola, ci siamo sentiti subito a casa, siamo stati i prescelti e sentiamo tutto il peso di questa sfida. Noi ci impegneremo affinché la SVP ritorni ai fasti del passato. Ringraziamo la grande famiglia della SVP per l’ accoglienza, le autorità locali, i genitori per aver creduto in noi e nel nostro progetto, il personale docente ed Ata per il loro impegno”.

Nel periodo di chiusura per la pandemia gli alunni hanno seguito con profitto la Dad proposta dalle docenti in modo appassionato e innovativo. Gli alunni di tutte le classi hanno realizzato, nonostante la distanza, tanti lavoretti natalizi utilizzando i materiali più disparati, sapientemente guidati dalle loro docenti. I ragazzi di V hanno lavorato ai progetti: “Tutela dell’ ambiente e salvaguardia del Creato” e “Bullismo e cyberbullismo” mostrando interesse per temi attuali.

Sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico e chiunque fosse interessato può contattare la scuola così da poter prendere un appuntamento per visitarla e colloquiare con i gestori.

