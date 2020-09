AVELLA. Ancora allarme ratti e serpenti. I residenti: “Si prendano provvedimenti”

Ancora segnalazioni di ratti e serpenti “in libera uscita” per alcune strade avellane. Ecco l’ennesima segnalazione di alcni residenti: “Chiedo la gentilezza di far presente con un articolo che c’è bisogno di una disinfestazione in quanto stamattina abbiamo trovato un serpente nei pressi del cancello della nostra abitazione, non è il primo allarme questo. Qui si trovano anche ratti in giro per le strade. La strada è via Renato Caccioppoli e dintorni. La situazione è al quanto seria spero che il comune abbia la considerazione giusta e si prendono provvedimenti per la pulizia delle fogne e quanto serve”.

Il sindaco Biancardi sul punto fa sapere che si sono già attivati con l’Asl e che proprio lunedì scorso hanno provveduto a disinfestare e a posizionare esche.

adsense – Responsive – Post Articolo