Il dirigente scolastico prof. Luigi Storino dell’istituto Statale d’istruzione Superiore `U. NOBILE – R. AMUNDSEN, al fine di tutelare l’istituzione scolastica ed il lavoro di quanti quotidianamente si prodiga o per valorizzare ed incrementare la sua presenza sul territorio, smentisce categoricamente le voci circolate in merito alla possibile chiusura dell’istituto Professionale per i servizi Commerciali di Avella e ricorda che le iscrizioni restano aperte fino al 31 gennaio 2020.

