Tutta la giornata di oggi le squadre antincendio hanno lavorato per arginare le fiamme ma purtroppo sembra essere stato lavoro invano in quanto questa sera la montagna brucia ancora di più. Potrebbe essere che il fuoco ha ripreso consistenza o addirittura che la mano dell’uomo abbia colpito ancora. Durante la notte il servizio antincendio con elicottero è sospeso per ovvie ragioni di sicurezza per riprendere all’alba.

