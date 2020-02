AVELLA. Antonella Orefice presenta “Eleonora Pimentel Fonseca, l’eroina della Repubblica Napoletana del 1799”. Video e Foto

Ieri, venerdì 21 febbraio 2020, ad Avella si è svolto un incontro presso la Sala Alvarez del Palazzo Comunale per presentare il libro di Antonella Orefice dal titolo: “Eleonora Pimentel Fonseca, L’eroina della Repubblica Napoletana del 1799”. Un evento patrocinato dal Comune di Avella e dalla Fondazione Avella Città D’Arte. Presente oltre all’autrice Antonella Orefice anche la docente universitaria Renata De Lorenzo ( docente di Storia Contemporanea della Federico II).

L’autrice ripercorre le tappe fondamentali che determinarono le scelte di questa eroina rivoluzionaria e il drammatico epilogo della sua esistenza.

Portoghese di nascita e napoletana di adozione, Eleonora Pimentel, da acclamata poetessa e bibliotecaria della corte borbonica, erede del riformismo culturale del Genovesi e del Filangieri, aderì alla causa rivoluzionaria di fine secolo, assumendosi un impegno civile nuovo per una donna del suo tempo. Nominata compilatrice del Monitore Napoletano, organo di stampa del Governo Provvisorio del 1799, con la restaurazione borbonica pagò con la vita l’impegno profuso nella divulgazione delle idee libertarie. Il volume, oltre ad offrire al lettore una chiara esposizione del complesso periodo storico, fa emergere la biografia della Pimentel in tutti i risvolti drammatici del suo vissuto, dalla separazione dal marito, alle gravidanze mancate, intrecciandola all’evolversi di idee e avvenimenti politico-sociali che caratterizzarono il panorama dell’Italia e particolarmente del Mezzogiorno alla fine del XVIII secolo. Considerata nelle sue vicissitudini umane, oltre che nell’impegno civile, la figura della Pimentel viene raccontata nel suo percorso cronologico e soprattutto nella sua integrità di ‘persona’ e non di ‘personaggio’.

Ecco le interviste realizzate da Alessia Conte nel video allegato.







