AVELLA. Antonio Fusco nominato segretario aggiunto della Fismic – Filcom – Confsal Campania

l nostro concittadino Antonio Fusco è stato nominato dalla Fismic Nazionale segretario generale aggiunto FISMIC FILCOM CONFSAL con delega al commercio, infrastrutture e servizi in regione Campania. Stamattina la segreteria nazionale ha provveduto all accredito del Fusco presso le 5 direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio. Dopo le esperienze maturate in Emilia Romagna comincerà una nuova avventura e il nostro augurio che metta a disposizione del territorio il bagaglio culturale, sindacale, politico ma soprattutto umano che ha sempre contraddistinto il percorso rappresentativo di Antonio Fusco fatto di responsabilità, disponibilità e condivisione

adsense – Responsive – Post Articolo