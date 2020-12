AVELLA. Antonio Vittoria: “CHIARA, la grande battaglia per il rispetto dei diritti e ancor di più per il rispetto della dignità!”

(Riceviamo e Pubblichiamo). Cara Vincenza Luciano, ti ringrazio per il tuo pensiero e testimonianza ma permettimi di chiarirne alcuni passi del tuo pensiero. Premetto che ancora oggi mi sento in dovere di ringraziarti per il tuo supporto che allora hai volontariamente voluto affiancare a quella mia spietata lotta iniziata e continuata da solo contro tutti e contro tutto. Con rammarico apprendo da alcuni tuoi post e solo ieri anche addirittura da un articolo di giornale (Quotidiano Del Sud) che tu un pò come allora la definisci una battaglia contro i mulini a vento e dalla quale addirittura non sarebbe rimasto nulla, mi dici di essere stati odiati e detestati mentre invece io andavo soltanto capito.

Bhè, stupito dalla tanta nebbia che ha offuscato la tua persona ti dico incoraggiandoti che io invece non ho mai pensato di combattere come un Don Chisciotte contro i mulini a vento ma bensì contro una società contorta, illusa, arrogante, presuntuosa e cieca, affamata soltanto di poltrone, deleghe e potere ed innamorata perdutamente di esibizionismo, clientelismo e protagonismo morboso. Da questa stessa società che ho sempre continuato a combattere mai devo dire mi sono sentito odiato e detestato ma contrariamente e in ogni momento ho sempre percepito di essere molto temuto per la mia caparbietà e tenacia ma ancor di più per le mie ragioni.

Andavo soltanto capito?

No Vincenza, io andavo semplicemente ascoltato, poiché io ero, sono e lo sarò per sempre un padre e un marito che ha lottato caparbiamente e incessantemente per il rispetto dei diritti e della dignità di mia figlia e per il bene legittimo della propria famiglia.

Capiti andavano e vanno coloro che pur vivendo nella stessa realtà non hanno ancora avuto la forza e il coraggio di mettere insieme anche la propria noce nello stesso sacco o come me riuscire a far sentire il suono della sua buona campana da molto lontano!

Cosa ne è rimasto?

Al contrario del nulla, oltre alle tante cose materiali ottenute dalle quali nel caso di alcune continuerà a beneficiarne la comunità scolastica Avellana, di molto più importante ne è rimasto un segno indelebile morale e significativo come il pieno rispetto della grande dignità di una bambina gravemente disabile che per i suoi quasi 18 anni ha sofferto per così tante vite e allo stesso momento è riuscita ad insegnare a chi l’ha conosciuta una grande forza, la vera felicità quella pura, il vero senso della vita, donando con tanta semplicità, gioia e amore molto più di ciò che poteva essere donato a Lei da tutti noi messi insieme, perchè Lei è sempre stata una vera insegnante di vita.

Lei, la mia dolce Chiara ora uno degli angeli più belli del paradiso!

Ribadisco inoltre che io la mia battaglia non l’ho mai cessata e se occorrerà sarò pronto a continuarla al fianco o addirittura a capo di altre famiglie pur di vedere rispettati i diritti e la dignità dei tanti altri bambini come la nostra dolce Chiara!

Detto questo, un mio appello va ai politici e ai dirigenti delle varie istituzioni…….A voi che oggi avete la possibilità di cambiare tante cose ed alleviare le sofferenze delle famiglie agevolando un po la vita alla disabilità, riflettete bene e non perdetene l’occasione, non potete assolutamente sentirvene estranei poiché come già vi scrissi io allora sui manifesti e sui giornali “non è detto che perchè siete stati fortunati da genitori un giorno non possiate ritrovarvi a vivere da nonni la stessa realtà che noi abbiamo vissuto da genitori e sorella”.

Vi invito a scendere da quel podio delle grandi parate e fatto soltanto di belle facciate, la vita quella vera ha tanto bisogno di umiltà e tantissima concretezza.

Per ora vi auguro di uscire dal buio accecante dei mille colori e di trovare qual’è la vera luce del Natale!

Il Papà di Chiara, Antonio Vittoria.

