AVELLA. “Apriamo le porte alla Vita per dare un futuro alla Vita”. Iniziativa presso l’Istituto San Vincenzo Pallotti. Foto

In occasione della 42° Giornata Mondiale per la Vita, l’Istituto San Vincenzo Pallotti in collaborazione con l’Associazione La Piccola Cometa, Le Ali della Vita ed il Parco del Partenio hanno dato vita al convegno “Apriamo le porte alla Vita per dare un futuro alla Vita”.

Con la sapiente direzione della docente Maria Rosaria Colletta, si sono alternati a parlare alla platea di giovani studenti Francesco Iovino, presidente del Parco del Partenio, che ha sottolineato l’importanza della salvaguardia dell’ambiente, in particolar modo soffermandosi sulla necessità di sensibilizzare le nuove generazioni sulla valorizzazione delle bellezze naturali nostrane; Agostino Vitale, assessore al Comune di Avella, ha manifestato la vicinanza delle Istituzioni ai temi ambientali, illustrando le molteplici attività messe in campo dal Comune.

Antonio Maietta, apicoltore rinomato, ha invece descritto ai piccoli l’intera trafila della produzione del miele ed il lavoro svolto dalle api al fine di produrre il prezioso nettare, interagendo con gli alunni che si sono alternati in diverse domande e curiosità.

Gli stessi studenti, alla fine, hanno messo in scena un piccolo lavoro musico-teatrale coordinato dalle docenti prima di trasferirsi in Piazza Municipio per dare vita ad un flash mob, realizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione MELA, dinanzi ad un folto pubblico composto da genitori e spettatori.

L’Istituto San Vincenzo Pallotti ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento, in particolar modo Saverio Bellofatto per l’impegno profuso e la costante vicinanza.

