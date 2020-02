In poche ore l’annuncio della scomparsa di Zoel è diventato virale, con migliaia di condivisioni da tutta la regione e in alcuni casi anche fuori la Campania. Il mondo dei social aveva risposto con la massima condivisione del nostro articolo al fine di far ritrovare a Valentina il suo amico fedele a quattro zampe. Ebbene dopo circa 24 ore è stato ritrovato, purtroppo senza vita. Finisce qui la speranza di noi tutti di far gioire la nostra amica, una storia che avrebbe meritato un altro epilogo.

