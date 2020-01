AVELLA. Arriva la Festa di San Ciro al rione Purgatorio. Ecco il programma

Il 31 gennaio è un giorno speciale per la frazione Purgatorio di Avella, come da tradizione si festeggia San Ciro. Il programma religioso prevede durante la mattinata due Sante Messe, alle 9 e alle 11.00. Nel pomeriggio il clou delle celebrazioni con la solenne processione alle 16,30 per il rione Purgatorio e al ritorno la celebrazione della Messa Solenne e Panegirico di San Ciro Eremita e Martire. Dopo la Santa Messa l’estrazione dei premi della lotteria volontaria e l’accensione del falò. Fuochi pirotecnici e a seguire il concerto musicale in chiesa preparato e diretto dal maestro Egidio Napolitano.



adsense – Responsive – Post Articolo