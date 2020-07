AVELLA. Arriva l’ok della Soprintendenza per via Lucio Invento. L’ass. Giovanni Biancardi: “A breve i lavori”

Dopo la denuncia via social da parte di una residente che lamentava la poca percorribilità di via Lucio Invento, meglio conosciuta come via Campo, che non permetteva l’accesso di mezzi di soccorso in caso di necessità, così come era capitato al proprio genitore che era stata costretta a trasportarlo per un lungo tratto in carrozzella prima di consegnarlo ai sanitari, arriva la buona notizia. A comunicarcela è l’assessore Giovanni Biancardi dell’ente avellano, che ribadisce come già nelle settimane score c’era stato l’impegno dell’amministrazione a risolvere il problema già segnalato in precedenza. Ebbene la Soprintendenza ha trasmesso al Comune di Avella l’ok per lo svolgimento dei lavori di recinzione del tratto viario proprio questa mattina. L’assessore Biancardi promette quindi ai residenti della zona che i lavori inizieranno nel più breve tempo possibile e si metterà fine quindi ad un problema decennale.

