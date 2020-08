AVELLA. Arriva l’ordinanza del sindaco Biancardi sulla data di apertura delle scuole

Il sindaco di Avella Domenico Bancardi è pronto a posticipare l’apertura delle scuole nella cittadina archeologica, attualmente fissata per il 14 settembre. L’ordinanza dovrebbe essere firmata già questa mattina, lunedì 31 agosto.

“Stiamo predisponendo un piano – spiega il primo cittadino avellano – per garantire un ritorno a scuola in massima sicurezza. Di questi tempi non me la sento – chiarisce – di riaprire le scuole il 14 settembre per poi sospendere le lezioni dopo qualche giorno, a causa delle elezioni. Riapriremo dopo aver effettuato le necessarie sanificazioni, quindi il 24 settembre, per garantire al massimo la salute dei nostri figli”.

