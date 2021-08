AVELLA. Arriva un finanziamento di oltre un milione duecentomila euro. Biancardi: “Lo utilizzeremo per le scuole”

È stato firmato il 30 luglio 2021 il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero dell’istruzione e con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri di approvazione della graduatoria ed individuazione in via provvisoria degli enti ammessi a finanziamento, delle richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all’Avviso pubblico approvato con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’istruzione, del 22 marzo 2021. Tra i comuni ammessi al finanziamenti c’è anche Avella che ha ottenuto 1.225.566,69 euro. La somma sarà utilizzata per la le scuole elementari per la ristrutturazione con poli socioculturali per bambini e famiglie. Soddisfatto il primo cittadino avellano Domenico Biancardi dell’ennesimo progetto approvato.

adsense – Responsive – Post Articolo