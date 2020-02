AVELLA (AV) – In giro con un grosso coltello sul cruscotto: 50enne denunciato dai carabinieri.

I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 50enne ritenuto responsabile del reato di “Porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere”.

I fatti si sono svolti nel corso del pomeriggio ad Avella: durante un posto di controllo, la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha fermato l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, alla guida di un’autovettura.

Immediatamente gli operanti notano sul cruscotto dell’auto un grosso coltello da macellaio per il quale l’automobilista, opportunamente interpellato, non era in grado di fornire una valida giustificazione in merito al porto.

Alla luce delle evidenze emerse, a carico del 50enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

