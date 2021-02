AVELLA (AV) – LOTTA ALLA DROGA: I CARABINIERI DENUNCIANO UN 30enne DI MARIGLIANO PER SPACCIO DI COCAINA.

Continua l’opera di prevenzione e repressione per il contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno denunciato un 30enne di Marigliano, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nello specifico, durante un servizio perlustrativo svolto nel pomeriggio di ieri ad Avella, i Carabinieri hanno fermato un giovane alla guida di un’utilitaria. L’anomalo atteggiamento manifestato dallo stesso ha indotto i militari ad approfondire l’accertamento e, all’esito della perquisizione personale e veicolare, sono stati rinvenuti quattro involucri contenenti sostanza stupefacente di tipo cocaina, per un peso complessivo di circa tre grammi.

La droga è stata sottoposta a sequestro e per il 30enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/90.

