Avella – Baiano – Mugnano del Cardinale. La Scuola ricorda la Shoah e promuove la cultura della pace

🔊 Ascolta l'articolo

di Gianni Amodeo.

E’ realtà ben auspicabile e da sostenere sotto tutti profili possibili, la Scuola che fa rete e sistema sul territorio, nel coniugare l’esercizio delle pluridisciplinari funzioni didattiche e formative delle giovani generazioni con la proficua e incisiva presenza partecipativa all’elaborazione di quel costruttivo e responsabile discorso pubblico, che favorisce l’espansione del bene sociale e promuove l’elevazione civile delle comunità- è realtà ben auspicabile. Ed è la realtà che proprio sul versante dell’animazione, con cui concorrono allo sviluppo del discorso pubblico da alcuni anni vengono realizzando con efficace sinergia, gli Istituti comprensivi, operanti nel territorio dell’ Unione intercomunale dell’Alto Clanio, “Monsignor Pasquale Guerriero”, ad Avella, “Giovanni XXIII”, con i plessi di Baiano e Sperone, “Alessandro Manzoni”, con i plessi di Mugnano del Cardinale. Sirignano e Quadrelle; sinergia mirata su iniziative comuni per far conoscere e praticare i valori della giustizia, della legalità e della cultura ecologica, oltre che con le amministrazioni comunali per la tutela dell’ambiente e contrastare i cambiamenti climatici, tra cui spiccano le qualificate iniziative interistituzionali di luglio scorso a Sperone, senza dire della collaborazione con l’associazionismo di volontariato civico per le iniziative dei Mai d’Argento e degli spettacolari eventi musicali, come il Concerto sul Sagrato proposto dall’ Orchestra del “Giovanni XXIII”, come anteprima agostana per i festeggiamenti patronali in onore di Santo Stefano, a Baiano.

In questo quadro si colloca il programma -concertato nei mesi scorsi tra le dirigenze e i docenti dei tre Istituti comprensivi scolastici– dedicato alla Giornata internazionale della Memoria, per l’intera mattinata di lunedì, 27 gennaio; un’agenda ricca di eventi ed iniziative che – dopo l’indirizzo di saluto dei Sindaci, Biancardi, Alaia, Montanaro, Colucci e Napolitano – saranno proposte nell’Auditorium del “Giovanni XXIII”, in via Luigi Napolitano, a Baiano, con protagoniste interpreti le terze classi di Scuola media; terze classi distinte, per una sola comunità di ragazzi e ragazze, che rivisiteranno e proporranno al pubblico, in forma di Teatro civile, le aberrazioni dei razzismi, dell’antisemitismo e dell’immane tragedia della Shoah, l’immenso abisso di atrocità compiute dalla Germania nazista per lo sterminio di ebrei, rom e zingari e che fa storia a sé. Una rivisitazione e proposta con letture di testi, proprie composizioni poetiche e artistiche, nonché brani di opere di autori, come Primo Levi, testimoni diretti della Shoah.

Un percorso narrativo che sarà caratterizzato dagli squarci esplicativi delle sequenze del power point elaborate con efficacia e padronanza tecnica dai ragazzi e dalle ragazze coinvolte nell’iniziativa. Di singolare richiamo, sarà la Mostra delle incisioni che realizzò Stefano Felice Peluso nel campo di prigionia in Sassonia, conservate con cura dalla nipote, per parte materna, la professoressa Marilena D’Avanzo, docente del “Giovanni XXIII”. Aveva combattuto sul fronte albanese ed era stato catturato dai tedeschi, Stefano Felice Peluso, morto ultranovantenne, qualche anno fa. Grande lavoratore, Stefano Felice Peluso, ha fatto parte della Famiglia dei boscaioli del territorio ed è stato soprattutto un provetto Mannese nel trattamento e nella lavorazione dei legnami pregiati.

A scandire l’evento, saranno le Musiche evocative della Shoah con Shinderlist tema centrale, eseguite al piano da Giovanni Mazza, docente di Didattica musicale e strumentale del “Giovanni XXIII” . Il sigillo alla Giornata internazionale della Memoria sarà impresso dagli interventi dei dirigenti scolastici, professore Vincenzo Gagliotta, professore Vincenzo Serpico e professoressa Luigia Conte.

adsense – Responsive – Post Articolo