AVELLA. Biancardi a poche ore dalla fine del suo ultimo mandato da sindaco comunica la realizzazione del bocciodromo

Ultimi giorni da primo cittadino per Domenico Biancardi dopo che per un decennio lo ha visto indossare la fascia tricolore della cittadina archeologica. Uno dei suoi ultimi progetti che tra qualche settimana vedrà materializzarsi è il bocciodromo dell’area cooperative con due campi coperti regolamentari per tornei con relativi servizi. Il sindaco e la sua amministrazione ha affidato alla ditta GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l. i lavori di realizzazione delle fondazioni e dell’installazione della struttura in legno lamellare per la costruzione di un bocciodromo per l’importo per l’importo di € 56.880,00 oltre IVA ed oneri sicurezza.

