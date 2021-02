AVELLA. Biancardi brinda alle nuove aree illuminate del paese. Foto e Video

Questa sera brindisi del sindaco Domenico Biancardi con alcuni residenti della zona alta di Avella, “la Tora”, dove da oggi è arrivata la pubblica illuminazione. La stradina che porta nei pressi di lacune abitazioni avellane, dove vi abitano una trentina di persone, non sarà più al buio. Ad accompagnare il primo cittadino l’assessore Santina Cerbone e un folto numero di residenti che hanno voluto brindare per l’evento atteso da decenni. Tra i partecipanti anche quello che alle prossime elezioni di maggio/giugno, covid permettendo, prenderà il suo posto come candidato sindaco della “Colomba”, ovvero il fratello Vincenzo che è già stato sindaco della cittadina archeologica. Ad Avella possiamo dire è già campagna elettorale.





