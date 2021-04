Avella. Biancardi continua a tenere le scuole chiuse anche in zona arancione

Ancora chiuse le scuole del paese anche per la prossima settimana e nonostante la Campania passi in zona Arancione, da lunedì tutte le scuole della cittadina archeologica, di ogni ordine e grado, rimarranno inaccessibili. Ecco il punto centrale dell’ordinanza: “La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza dal 19 aprile 2021 al 24 aprile 2021 per tutte le scuole presenti sul territorio comunale di ogni ordine e grado, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte dell’Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto”.

adsense – Responsive – Post Articolo