AVELLA. Biancardi smentisce “strane” voci che circolano in paese.

Continuano a circolare in paese “strane voci” di persone positive al Coronavirus, sul punto abbiamo chiesto al primo cittadino Domenico Biancardi una smentita che puntualmente è arrivata. “Proprio stamattina ho partecipato come presidente della Provincia al tavolo tecnico in Prefettura per il punto sull’espansione della malattia, e fino ad oggi non abbiamo in tutta la provincia nessun caso si positività. Se ci fosse stato un tale timore sarei stato il primo ad informare la popolazione per metterli in guardia”, ha affermato la fascia tricolore. Poi ha voluto una volta per sempre chiarire che: “Non serve a nulla la disinfestazione stradale e dei luoghi pubblici in una condizione climatica in cui ci troviamo, questa ha efficacia solo ad una temperatura ambientale superiore a 16 – 18 gradi, se la facessimo ora sarebbe solo tempo e soldi sprecati perché il medicinale non farebbe effetto sulle superfici. Non entro nel merito poi nelle decisioni di altri sindaci. Al momento ad Avella non va fatto altro oltre a quello già messo in atto nei giorni scorsi“.

