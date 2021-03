Ieri sera tardi ad Avella in via Lungo Clanio per circa trenta minuti fumo e fiamme hanno attraversato le strade che costeggiano il fiume Clanio.

Gli abitanti, spaventati dai boati ripetuti, si sono accorti che dall’altro lato del fiume, in lontananza, si innalzava un rogo, ad andare in fiamme un’auto parcheggiata.

Intervenuti i vigili del fuoco sul posto, la situazione è ancora da chiarire, per stabilire l’origine delle fiamme.

