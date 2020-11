AVELLA. Cade palo della pubblica illuminazione, immediato l’intervento di sistemazione

Il forte vento che soffia sull’intera valle del Baianese con raffiche di 60 kmh sta causando non pochi danni. Ad essere attenzionati sono in particolar modo i pali della pubblica illuminazione da parte della nuova società che gestisce il servizio per il comune di Avella che questa sera è dovuta intervenire per la caduta di uno di questi in via Foro Avellano dove solo per fortuna non sono segnalati danni a cose e persone. Gli operai della manutenzione hanno provveduto immediatamente al ripristino e alla messa in sicurezza, dopo la segnalazione dell’inconveniente da parte della protezione civile, nonostante il vento soffi ancora con raffiche fortissime. Per il ripristino è stato necessario interrompere l’illuminazione di alcune strade che sono rimaste al buio per qualche ora.

