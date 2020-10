Avella. Cambia Avella: “Vicini alle persone che oggi sono chiuse in casa

Forza Avella non avere paura. Tutto il paese è triste. Ognuno di noi nelle proprie case si interroga sui propri errori e sulle proprie leggerezze. Tutti si sentono vicini a chi oggi chiuso in casa vive non una paura, ma un dramma. Costruiamo una catena umana di solidarietà reale, di comportamenti giusti, umili e di vera condivisione e nel nostro piccolo cerchiamo di aiutare anche con piccoli e silenziosi gesti le famiglie colpite, è facile perché ci conosciamo tutti. Ora però abbiamo bisogno di sapere anche attraverso decisioni ed interventi concreti da parte di chi di Amministra che non siamo soli. Questa battaglia la può vincere solo il popolo unito. Un abbraccio a tutti gli Avellani chiusi in questo triste sabato nelle loro case.

Cambia Avella

