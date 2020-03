AVELLA. C’è il primo caso da Coronavirus nella cittadina archeologica

L’ASL di Avellino comunica che sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati dall’AORN “Moscati” di Avellino su 3 persone, di cui: -2 nel Comune di Ariano Irpino, 1 nel Comune di Avella.

Anche Avella ha quindi il suo primo caso positivo da Covid-19, il tampone effettuato su un cittadino avellano che presentava tutti i sintomi della malattia ha dato esito positivo. Ad annunciarlo alla popolazione è stato il primo cittadino di Avella tramite un comunicato ufficiale.

Cari Concittadini, pochi minuti fa ho ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell’Asl di Avellino di un caso di positività al Covid-19 anche nel nostro Comune. La persona è ricoverata all’ospedale “Moscati” di Avellino. Le condizioni non destano particolari preoccupazioni. Gli auguriamo che possa riprendersi al più presto. L’Amministrazione Comunale ha prontamente avviato tutte le procedure consequenziali, attivando la messa in isolamento obbligatorio domiciliare per tutti i familiari e contestuale sorveglianza sanitaria per tutti i contatti più recenti.

Mi preme invitarVi a stare tranquilli, perché c’è la massima attenzione dell’Ente, a rispettare le disposizioni e a restare a casa. Vi ringrazio per la grande collaborazione che state dimostrando e sono certo che presto usciremo da questa emergenza.

Come sempre vi terrò aggiornati costantemente sull’andamento del nostro paese e sullo stato di salute del nostro concittadino.

RESTIAMO A CASA, FORZA AVELLA !!

