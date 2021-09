AVELLA. Centro Studi “Per Avella” raccoglie firme a sostegno dei referendum

Centro Studi per Avella ha organizzato in Piazza Municipio, per oggi sabato 18 Settembre dalle ore 17 e 30 alle ore 20 e 30 e Domenica 19 Settembre 2021 dalle ore 10 e 00 alle 13 e dalle ore 17 e 30 alle 20 e 30 una raccolta firme a sostegno dei sei referendum sulla giustizia promossi a livello nazionale dal Partito Radicale e dalla Lega. Ci teniamo altresì ad informarvi che in caso di condizioni metereologiche avverse sarà possibile sottoscrivere i sei quesiti referendari presso la sede del Centro Studi per Avella Libera Partecipazione ubicata in Via Roma n 44.

