Avella. Chiara Cacace: “Aria irrespirabile in paese per fumo “tossico”

Avella 1 febbraio 2020 ore 9:00 Il cielo al centro coperto da ore da una puzza di plastica e gomma bruciata che invade anche le nostre case. Ci allarmiamo per il #coronavirus e tolleriamo miseramente quanto di #inquinato e malato ci circonda. Io invidio #chi si ottura il naso, chiude gli occhi e si tappa la bocca. Delinquenti #loro e #quelli che ormai si sentono liberi di compiere certi gesti. Tutto è #consentito. In fondo anche questa è #Arte. Il nostro paese non è mal governato. Il nostro paese è abbandonato. Ormai tutto ciò che si fa ha un solo obiettivo che è quello di garantirsi nel futuro la stessa forza #economica e #politica che hanno oggi. Concorsi banditi e non completati da due anni, servizi appaltati e non iniziati da due anni, assenza di compimento delle poche opere iniziate come la palestra delle scuole elementari che penalizza e lede un diritto dei nostri figli e debiti sempre più accumulati e #negati. In paese il rispetto delle regole si traduce solo ormai in cartellonista spesso fonte di guadagno per qualcuno, come ad esempio quello recante l’obbligo e il divieto di lasciare per strada gli escrementi di animali senza apporre poi i dovuti cestini di raccolta. O in piccoli interventi di manutenzione per le strade che spesso sono semplici e speculativi rattoppi. La politica non si fa per strategie e servilismo la politica si fa per passione e per servizio avendo la capacità di migliorare in ogni ambito la vita dei cittadini.

Chiara Cacace (Cambia Avella)

