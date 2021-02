AVELLA. Chiara Cacace: “Quanti soldi pubblici sono stati spesi…Sarà interessante ora capire i benefici che il paese riceverà”

Quanti soldi pubblici sono stati spesi, cosa si è fatto e soprattutto come si è fatto in ordine ad alcuni interventi compiuti da questa Amministrazione.

Nello specifico si richiamano per ora due interventi in lavori pubblici. Interventi di Restauro e rifunzionalizzazione dell’ex Mulino € 646.002,14 gara aggiudicata con un ribasso dello 0,65%, con variante per complessivi € 914 759,37 spesi (D. D. n. 126 del 28.08.2015) .

Interventi di valorizzazione, restauro e fruizione Anfiteatro Romano (info point) € 263.674,20 gara aggiudicata con un ribasso dello 0, 35%, con variante per complessivi € 350.774,56 spesi (D. D. n. 102 del 03.08.2015).

Le varianti sono state entrambe approvate con due determine adottate il 27.12.2016 rispettivamente la prima è la n. 372 del 27.12.2016 e la seconda è la n. 373 del 2016.

Una cosa va detta tanto i ribassi quanto le varianti fanno riflettere. E poi è evidente che gli atti più #importanti si predispongono ad agosto ed a fine anno.

Sarà interessante ora capire i benefici che il paese riceverà a fronte dei miliardi spesi, soldi pubblici investiti per un rilancio e beneficio economico e in sviluppo. Ad oggi nulla.

Chiara Cacace (Capogruppo Cambia Avella)

