AVELLA. Chiara Vittoria il 13 maggio avrebbe compiuto 18 anni. La famiglia la ricorda con una Messa e ...

“Giovedì 13 maggio 2021 il nostro angioletto Chiara Vittoria doveva compiere 18 anni, in sua memoria ci sarà la messa alle ore 20:00 presso la chiesa di San Giovanni ad Avella, dopo la messa alle ore 21:15 dalla nostra abitazione ricorderemo Chiara con il volo di palloni e lanterne accompagnati dalla sua canzone preferita. Chiunque vorrà partecipare con il volo di palloni o lanterne potrà farlo dalla propria abitazione, così da evitare di riunirci in troppe persone rispettando le restrizioni Covid-19. ♡Chiara è stata amata da tutti, da quel novembre abbiamo ricevuto affetto da tante persone che si riunirono in preghiera essendo speranzosi che la nostra principessa ne usciva da guerriera come sempre, ma purtroppo quel 5 dicembre 2020 Chiara indossò due ali bianche e spiccó il volo verso le braccia del signore. Ringraziamo tutti per la tanta vicinanza. ♡ Tanti saluti dalla Famiglia Vittoria”.

