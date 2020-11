AVELLA: Christmas is coming da “fiori di geoflawers”. VIDEO e FOTO.

di Alessia Conte





Nel tardo pomeriggio di ieri, presso lo store “ fiori di geoflawers ” di Maria la corta, è stato inaugurato il Natale 2020.

Manca poco più di un mese alla festività più bella dell’anno tanto amata da grandi e piccoli, mai come quest’anno il Natale deve essere ricordato per il difficile trascorso che è stato vissuto. Grazie a Maria è possibile dare un tocco unico alle tante abitazioni ancora spoglie ed in attesa di decori, di luci, di novità pregiate ed inimitabili. Il Natale 2020 di Maria è magico, ricco, fanciullesco, sereno. Le varie proposte di allestimento sono curate nei minimi dettagli, ed è proprio in quei piccoli dettagli che vi è l’unicità dei “tesori” natalizi che Maria propone alla sua clientela. Il Natale 2020 è luccicoso, ricco, elegante, importante e si tinge dei classici colori che riscaldano il cuore; intramontabili l’oro, l’argento, il rosso, il bianco, il blu ed il verde, in veste moderna il rosa, il celeste, il marrone ed il fucsia. Il Natale di Maria è una proposta di nicchia in una cornice senza tempo.

