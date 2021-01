Colpo grosso questa mattina al Km58 di via Nazionale delle Puglie ad Avella, dove un cliente di passaggio ha acquistato un biglietto Gratta & Vinci della serie “Il Miliardario” ed è riuscito a centrare con i numeri 23 e 43 la supervincita di 200 mila euro. Il fortunato vincitore ha contattato la nostra redazione inviandoci copia del biglietto e in particolare ha voluto ringraziare per il nostro tramite i gestori dell’attività.

