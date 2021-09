AVELLA. Comunali 2021. Agostino Vitale (Colomba): “il mio impegno al servizio della comunità per continuare il percorso intrapreso”

Cari concittadini e care concittadine, ripropongo il mio IMPEGNO al servizio della comunità, affinché possiate darmi FIDUCIA per continuare il percorso intrapreso in questi anni di attività amministrativa.

Oggi i Comuni, quali Enti Locali, non sono solo punti di sostegno e vicinanza alle famiglie in difficoltà e alle classi più deboli, ma sono chiamati a gestire, in collaborazione con le istituzioni competenti, anche l’emergenza pandemica.

Su questa linea si è svolto il mio operato in questi anni, senza mai dimenticare gli interventi di ordinaria competenza comunale. In tal modo ho cercato di determinare le condizioni per un reale miglioramento del nostro paese.

Il mio scopo è valorizzare tutto quanto fatto sino ad oggi e consolidare gli interventi che sono ancora in essere, con la stessa energia e la stessa generosità che hanno animato il mio percorso già dal primo mandato.

Vi invito, innanzitutto, ad andare alle urne. Esercitate il vostro diritto di voto ed esprimete la vostra preferenza.

Ritengo che la lista di cui faccio parte sia la proposta idonea alle esigenze del nostro paese: essa dà forma ad una squadra composta da persone in grado di assumersi la responsabilità di lavorare al meglio e nell’interesse di tutti.

È mio augurio poter contare sul vostro voto.

Agostino VITALE

