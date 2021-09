Domani, martedì 14 settembre 2021 alle ore 20,30 la lista “Cambia Avella” con candidato sindaco Chiara Cacace apre ufficialmente la campagna elettorale con un pubblico comizio in piazza Convento. Sarà l’occasione per presentare i candidati alla carica di consigliere. Dopo la presentazione di domenica della lista “Libero Pensiero” di Mario Montanile, scende in campo anche la compagine di “Cambia Avella”.

