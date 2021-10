Dati definitivi anche per Avella che hanno determinato la vittoria della lista Colomba con candidato sindaco il dottor Vincenzo Biancardi che riceve dall’elettorato 3599 voti contro i 1200 di “Cambia Avella” con Chiara Cacace candidata sindaco, 159 le preferenze per “Libero Pensiero” di Mario Montanile. I 4 seggi dell’opposizione vanno a Cambia Avella, non scatta per l’altra lista.

