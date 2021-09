AVELLA. Comunali 2021. Il candidato più giovane è una donna: Nicoletta Longobardi 21 anni

Tra tutti i 33 candidati alla carica di consigliere comunale ad Avella la più giovane è una donna, Nicoletta Longobardi che essendo nata nel 2000 ha soli 21 anni, compiuti ieri.

“Mi presento, sono Nicoletta Longobardi, ho 21 anni e frequento il terzo anno della facoltà di Giurisprudenza presso l’Università “Federico II di Napoli”. Oltre la mia giovane età, che credo sia un valore e non un peso, mi muove e mi accompagna la determinazione di mettermi a servizio della mia collettività.

Ho deciso di intraprendere questa avventura elettorale per formarmi e formare la futura classe dirigente di un paese che non rinnega il suo passato ma che costruisca un futuro degno della sua storia.

Sono una giovane, ho tanto da imparare e voglio dimostrare che in una società in cui i giovani vengono definiti amorfi, lontani dalla vita pubblica, possono ritagliarsi un ruolo concreto per essere la parte sana della futura società civile. Ringrazio colui che mi ha voluto fortemente in questa tornata elettorale il dottor Vincenzo Biancardi e soprattutto mi ha offerto la possibilità di far parte della lista Colomba. In conclusione vorrei ricordare a Voi questa considerazione del dottor Biancardi che mi ha colpita profondamente: “VOGLIO COSTRUIRE LA FUTURA CLASSE DIRIGENTE DI AVELLA” e io per amore del mio paese ne vorrei con il vostro consenso esserne parte integrante e al suo servizio”.

adsense – Responsive – Post Articolo