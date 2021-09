AVELLA. Comunali 2021. La Colomba in piazza Municipio ha presentato i suoi candidati. Video e Foto

Questa sera si è svolto in piazza Municipio ad Avella il tanto atteso comizio elettorale della lista “Colomba” con candidato a sindaco il dott. Vincenzo Biancardi. In una serata fresca dal punto di vista climatico ma riscaldata dalle tante persone presenti, la giornalista Alessia Conte ha presentato uno ad uno i candidati della compagine di cui fa parte come candidato anche il sindaco uscente Domenico Biancardi. Ecco in allegato il video integrale del Comizio e le foto.













