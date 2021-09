Interviste da parte di Alessia Conte ai tre candidati sindaci che sono in sfida per le prossime comunai del 3 e 4 ottobre 2021. In ordine nel video allegato l’intervista a Mario Montanile candidato sindaco di “Libero Pensiero” , Chiara Cacace per “Cambia Avella” e Vincenzo Biancardi per la “Colomba”.





adsense – Responsive – Post Articolo