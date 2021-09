AVELLA. Comunali 2021. Pasqualina Trionfo candidata con “Cambia Avella” lancia il suo appello agli elettori

“Non chiederti cosa può fare il paese per te… chiediti cosa puoi fare tu per il paese” una grande citazione di Kennedy. In realtà rappresenta un po’ il mio stile di vita. Io amo mettermi in gioco sempre e fare x gli altri. Non vivo di aspettative ma con la serenità e la voglia di fare bene e il bene. Quando la vita ti mette di fronte a situazioni dolorose come è stata quella di vedere mio padre andar via da Avella x lavorare…allora puoi fare due cose o sprofondare nel buio o fare di questa cosa la tua più grande forza. Sono cresciuta facendo non pochi sacrifici. Vengo e sono fiera delle mie origini. Sono figlia di persone umili e gran lavoratori che pur di farmi laureare e di darmi tutto senza mai farmi mancare nulla, si sono spostati, senza chieder niente a nessuno. Nonostante Avella potesse offrire tanto. Io non ho mai voluto trasferirmi volevo rimanere qui, nella mia casa, nel mio paese. Il mio sogno era fare l’ avvocato. E si è avverato. Avrei e potrei dire molto…ma vorrei avere il modo di fare anziché dire. Quest’anno in particolare, mi ha visto affianco ai cittadini per le campagna vaccinale. Ecco, questo è il mio obiettivo mettermi al servizio delle persone per il sociale. “Non aspettare che cambi qualcosa, tu devi essere il cambiamento”. Mi presento: sono Pasqualina Trionfo e ci credo.

