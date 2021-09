AVELLA. Comunali 2021. Per “Cambia Avella” Fatima Maietta si presenta

Sono Fatima Maietta, ho 28 anni e sono Dott.ssa in Biologia.

Per la prima volta mi affaccio nel mondo della politica perseguendo il cammino intrapreso da mio padre.

Ho deciso di mettermi in gioco e di intraprendere tale percorso affrontandolo con la semplicità che mi contraddistingue e di essere sempre disponibile e risoluta come lo è stato e lo è tutt’ora mio padre. Cercherò di sfruttare il mio sapere per riqualificare il nostro territorio e la nostra terra.

Vorrei citare una frase che è stata detta poco tempo fa tra mio padre ed un amico “L’amicizia è un conto, la politica ne è un’altra”.

Ed è vero! Personalmente non dovrebbero esistere né maggioranza, né opposizione, bensì dovremmo essere tutti “avellani” per un raggiungimento di un bene comune in un paese in cui ha tanto da offrire. Solo stando uniti si possono fare grandi cose per il proprio paese e per il futuro del popolo.

Riporto una citazione rivisionata di Winston Churchill: “La politica diventa tale quando inizia a pensare alle prossime generazioni invece che alle prossime elezioni”.

Porgo i miei più sentiti auguri ed un in bocca al lupo ai candidati delle liste.

Portiamo avanti la voce del popolo.

