AVELLA. Comunali 2021, pronta una lista civetta per sconfiggere anche il quorum

Siamo alle battute finali (anche se in realtà non si è mai iniziato) per la formazione delle liste elettorali in vista delle comunali di ottobre, la scadenza di inizio settembre si avvicina e per adesso sembra una sola la lista pronta a “gareggiare” alla tornata elettorale, ovvero quella della Colomba della maggioranza uscente. Una lista che potrebbe non avere avversari, salve sorprese e dietro front dell’ultima ora, se non quello del quorum, ovvero portare il 50 % più uno degli elettori al voto. Si sa che quando in lizza c’è una sola lista c’è il disinteresse degli elettori anche di andare a esprimere la propria preferenza nel seggio elettorale, poi una campagna elettorale inutile e questo potrebbe essere un rischio per la maggioranza uscente. A tutto ciò potrebbe avere un ruolo fondamentale anche la possibile impennata dei contagi da Covid 19 che potrebbe scoraggiare gli elettori a votare per evitare assembramenti. E’ allora sembra che si stia pensando ad una lista civetta che in questo modo eviterebbe il raggiungimento del quorum per non rischiare di vedersi invalidare le elezioni. La notizia è trapelata tra gli ambienti politici della maggioranza e a capeggiarla ci sarebbe già un nome, un ex consigliere comunale di lungo corso. Vedremo l’evoluzione nei prossimi giorni, è chiaro che in caso di presentazione di altra lista la stessa verrebbe ritirata.

adsense – Responsive – Post Articolo