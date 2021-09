AVELLA. Comunali 2021. Questa sera il “battesimo” della nuova “Colomba”

È la serata del battesimo elettorale della nuova lista “Colomba”, che rinnovata in buona parte dei suoi candidati si presenta agli elettori avellani, dopo il rinvio del comizio programmato la settimana scorsa. Vincenzo Biancardi ritorna ufficialmente sulla scena politica avellana come possibile nuovo sindaco della cittadina archeologica. Secondo indiscrezioni non ci saranno risposte ai loro avversari politici, che pur hanno bacchettato aspramente l’ultimo mandato dell’attuale primo cittadino Domenico Biancardi. La “Colomba” ha intenzione di presentare i suoi progetti per Avella e non di polemizzare e lo farà presentando i possibili nuovi amministratori che affiancano i pochi superstiti che sono rimasti in lista (cinque gli amministratori confermati) . L’appuntamento è alle 20,30 in Piazza Municipio.

