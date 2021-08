AVELLA. Comunali 2021. Scende in piazza “Cambia Avella e Si…Amo Avella”: “E’ il momento di raccontare”

Si fa interessante l’appuntamento politico di questa sera delle 20,45 in piazza convento voluto dal neo gruppo “Si…Amo Avella” di cui uno dei responsabili e Mario Montanile, che insieme al gruppo di Minoranza di “Cambia Avella”, dell’avv. Chiara Cacace, faranno chiarezza su alcuni argomenti elettorali e non della cittadina archeologica prossima al voto.

Ecco una dichiarazione di Cacace rilasciata questa mattina: “Questa sera in Piazza Convento sarà data l’occasione per raccontare. Il Gruppo di Minoranza Consiliare sarà presente per raccontare con carte alla mano la verità, che per voluta miopia di interessi è sotto gli occhi di una intera Comunità e di tanti benpensanti. Racconteremo delle cose fatte da una Amministrazione che si è mossa in sinergia e complicità con gli uffici.

Racconteremo del perché sul fronte avverso si riesce ad aggregare e convincere i candidati. Racconteremo delle ragioni per cui, nella analisi di un contesto malato, siamo costretti a restare a casa e non esercitare insieme al Paese il diritto al voto per una politica di democrazia e rappresentanza libera.

Racconteremo delle strategie di quanti stanno a guardare. Parleremo al Paese di un Paese morto e senza speranza. Sarà l’occasione per riflettere per poi restare in un dignitoso silenzio. Ci sono sistemi che non si ha la forza di far esplodere e che quindi finiranno per loro stessa implosione. Concluderemo con un applauso alla Dinastia Avellana che ormai è nostra indisturbata padrona”.

