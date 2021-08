AVELLA. COMUNALI 2021. Tante idee per le liste alternative ma nessuna certezza. Intanto ecco in campo gli agricoltori

Passano i giorni ed il tempo si accorcia per la presentazione delle liste per poter partecipare alla prossima campagna elettorale 2021. Sono diversi i gruppi che in questi giorni cercano di costruire una formazione elettorale ma ognuno non riesce a chiudere il cerchio. A lavoro negli ultimi giorni c’è Mario Montanile con la sua ipotetica lista “Si…Amo Avella”, sembra ormai definitivamente archiviata l’azione politica del gruppo di opposizione uscente “Cambia Avella”, mentre a lavoro c’è ancora Rino Pecchia con il “Castello” e ultima arrivata la compagine “Terra”, che vede un gruppo di agricoltori propensi a creare una compagine bene identificata. Uno dei rappresentanti ci ha dichiarato: “Gli agricoltori avellani scendono in campo con la terza lista. In settimana verrà presentata la lista e il candidato Sindaco. Stiamo raccogliendo adesioni tra grandi e piccoli imprenditori agricoli. Tra qualche giorno renderemo pubblico il tutto”.

Davvero un clima politico senza precedenti quello che la cittadina archeologica sta vivendo in questa fase storica.

adsense – Responsive – Post Articolo